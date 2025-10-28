سونلغاز.. الإنتهاء من تأهيل خط أنبوب الغاز بين برج منايل و الكاليتوس

انتهت شركة “سونلغاز-نقل الغاز” من أعمال إعادة تأهيل خط أنبوب الغاز 28 بوصة الذي يربط بين برج منايل والكاليتوس. والذي يعد شرياناً حيوياً يغذي قلب العاصمة وضاحيتها الشرقية بهذه المادة الحيوية.

واعتبرت سونلغاز في بيان لها، أن العملية نقلة نوعية لمثل هذه العمليات. حيث تعتبر المرة الأولى في تاريخ الشركة تم استبدال 5 وصلات متضررة في نفس الوقت. وذلك لتفادي التسبب في تذبذبات متكررة في التموين بالغاز. مشيرة إلى “لم يكن ذلك ليكون ممكنا لولا الاستراتيجية المسطّرة من طرف سونلغاز والمتعلقة باستحداث فرق متخصصة في الإنجاز ضمن التنظيم الهيكلي”.

ودامت هذه العملية النوعية التي تعد جزءاً من أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها الشركة لضمان استمرارية الإمداد بالغاز الطبيعي وتحسين جودة الخدمة، 20 ساعة متواصلة. والتي استلزمت تجنيد حوالي 120 عون مؤهل و40 آلية لأعمال الصيانة، و هذا لضمان استمرارية تزويد محطات خفض الضغط بالغاز الطبيعي.

للإشارة، فإن هذا الأنبوب ليس قناة لنقل الغاز فقط، بل هو المحرك الأساسي الذي يضمن تموين 5 محطات حيوية لتوليد الطاقة الكهربائية. 3 وحدات صناعية، و5 محطات لخفض الضغط لتأمين التوزيع العمومي للغاز الطبيعي.

ومن أجل إنجاح هذه العملية المهمة والبالغة الحساسية، قامت مقاطعة نقل الغاز بومرداس. بالتنسيق مع السلطات المحلية، وسونلغاز- انتاج الكهرباء، سونلغاز- التوزيع وسونلغاز- نقل وتسيير المنظومة الكهربائية. من خلال عقد اجتماعات دورية لضمان الحصول على التراخيص اللازمة و الإعداد اللوجستي الدقيق. حيث تطلبت هذه الأشغال تجنيد جميع وحدات التدخل التابعة لشركة سونلغاز – نقل الغاز على المستوى الوطني.

