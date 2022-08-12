سونلغاز: الدفع بالتقسيط لتحصيل ديون الزبائن

كشف الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز خليل هدنة في حوار لاذاعة قسنطينة. أن ديون مجمع سونلغاز تتراوح بين 160 الى 170 مليون دينار جزائري.

وقال الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز إن الدفع بالتقسيط من بين الآليات التي وضعناها لتحصيل ديون الزبائن.

وحسب المتحدث يمكن تحصيل الديون من تحقيق الاستثمارات ومنه تحسين الخدمات المقدمة.

وتحدث الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز عن قرار الرئيس المدير العام للمجمع القاضي بعدم قطع الكهرباء على مضخات الماء والأنقاب. والمحطات المائية لضمان تزويد المواطن.

كما تم اصدار قرار بعدم قطع التموين عن مقرات البلديات. لضمان سير مكاتب الحالة المدنية و عدم تعطيل مصالح المواطن.

كما يعنى القرار بمناطق الظل والمستثمرات الفلاحية. وكذا المشاريع السكنية والهياكل التربوية الجاري تحضيرها للموسم الدراسي القادم.

ويتضمن القرار تموين هذه المشاريع دون دفع مسبق لتسهيل دخولها الخدمة واستفاذة المواطن من خدماتها.

وأكد الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز أن المجمع جسد عديد المشاريع في اطار التكفل بمناطق الظل. حيث استفادت أكثر من 20 ألف مستثمرة فلاحية امن مشاريع الربط.

وأكد العمل على توفير شبكات الربط على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط قبل بداية استغلالها من طرف المستثمر.