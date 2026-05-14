سونلغاز الدولية تعزز الحضور الجزائري بإفريقيا: محطة كهرباء بـ 40 ميغاواط في تشاد

​كشف الرئيس المدير العام لشركة “سونلغاز الدولية”، يزيد جلولي، عن انطلاق مشروع ضخم لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بدولة تشاد.

و ​أوضح جلولي، في تصريح خص به قناة “النهار”، أن المحطة الجديدة ستصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 40 ميغاواط. وتعتمد هندسة المشروع على نظام التوربينات الثنائية، حيث تضم المحطة توربينين ينتج كل واحد منهما 20 ميغاواط.

​وفي رسالة قوية تعكس تطور قطاع الطاقة، شدّد المسؤول الأول عن “سونلغاز الدولية” على أن إنجاز المحطة سيكون بإمكانيات جزائرية 100%. سواء من حيث الدراسات التقنية، الهندسة، أو التنفيذ الميداني. وهو ما يترجم رهان الدولة على الكفاءات الوطنية لتجسيد مشاريعها الكبرى خارج الحدود.

​كما كشف جلولي أنه بالنظر إلى الخصوصية الجغرافية والموارد المتاحة في دولة تشاد، فإن المحطة ستعتمد في تشغيلها على وقود “الديزل”. كما يأتي هذا الخيار التقني كحل عملي وفعال لتجاوز عقبة نقص الغاز الطبيعي في المنطقة. بما يضمن تزويد الساكنة والمؤسسات التشادية بالكهرباء بشكل مستمر ومستقر.

​وفي سياق متقارب أعلن المدير العام عن انطلاق المرحلة التكوينية للجانب التشادي، حيث قال: ​”يتواجد حالياً في الجزائر 12 مهندساً وتقنياً من تشاد. يتلقون تكويناً عالي المستوى تحت إشراف خبراء سونلغاز. بالإضافة كذلك إلى تحضيرهم وتأهيلهم بشكل كامل لتسيير وصيانة المحطة مستقبلاً.”

