سونلغاز: الشروع في إنتاج كواشف أحادي أكسيد الكربون بسطيف

شرع مجمع سونلغاز في عملية إنتاج كواشف أحادي أكسيد الكربون على مستوى وحدة إنتاج التجهيزات والمعدات الكهربائية والغازية بسطيف.

ونشر مجمع سونلغاز، فيديو إعلامي أكد من خلاله أنه تمت مباشرة عملية إنتاج كواشف أحادي أكسيد الكربون على مستوى وحدة انتاج التجهيزات والمعدات الكهربائية والغازية بسطيف. والتي سيتم تركيبها مجانا بمساكن المواطنين تطبيقا لتعليمات السلطات العمومية.

من جهته أوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية يوسف دفداف. عبر الفيديو الإعلامي، أن شركته قد باشرت المرحلة الأولى من هذه العملية والتي تشمل إنتاج 5 مليون كاشف. وهذا طبقا لتعليمات مجمع “سونلغاز” المستمدة من تعليمات السلطات العمومية الرامية إلى تصنيع 15 مليون جهاز من أجل تركيبها على مستوى مساكن المواطنين.

و أشار دفداف، إلى أن الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية ستقوم بتركيب آلات من أجل صناعة هذا الكاشف كليا على مستوى الوحدة. وسيتم الانطلاق بنسبة إدماج تقدر بـ 52 بالمائة. داعيا المتعاملين الإقتصاديين إلى المساهمة في رفع نسبة الإدماج. والتي تطمح الشركة الوصول إليها والمقدرة بأكثر 90 بالمائة بداية 2025.