سونلغاز الشلف.. 337 اعتداء على شبكات الكهرباء والغاز منذ بداية السنة

سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية الشلف 337 حالة اعتداء منذ بداية السنة الجارية، تسببت في خسائر مادية فادحة قدرت بـ 321٫12 مليون دينار جزائري، ما يعادل 32 مليار سنتيم. إلى جانب ما تشكله من تهديد حقيقي لحياة المواطنين وتعطيل مصالحهم.

وحسب بيان لخلية الإعلام و الاتصال فإن 252 حالة من هذه الاعتداءات طالت شبكة توزيع الكهرباء، سواء الهوائية منها أو الأرضية. إذ تضرر ما مجموعه 32٫233 كيلومترا من شبكتي الضغط المنخفض والمتوسط. أما شبكة الغاز فقد شهدت 85 حالة اعتداء مست ما يقارب 1٫01 كلم من الأنابيب.

وتتوزع هذه الاعتداءات بشكل خاص عبر بلديات: الشطية، بوزغاية، واد الفضة وبوقادير، إذ تسجل سنويا أرقاما مرتفعة نتيجة توسع البناءات العشوائية تحت أو قرب الشبكات الكهربائية والغازية. وهو ما يشكل خطرا داهما على سكان تلك الأحياء، خاصة مع احتمال ملامسة الخطوط الكهربائية ذات التوتر العالي والمنخفض.

واستنادا للمصدر ذاته، قامت المديرية بـإيداع 337 شكوى قضائية ضد المتسببين في هذه الاعتداءات خلال السنة الحالية، في محاولة لردع الظاهرة والحد من آثارها السلبية.

وتؤكد المصالح ذاتها أن هذه التعديات لا تؤدي فقط إلى انقطاع الخدمة أو تأخير عمليات الإصلاح والصيانة. بل تتسبب أيضا في خسائر مادية سنوية معتبرة. إلى جانب استياء الزبائن من تكرار الانقطاعات، خاصة أصحاب المحلات والأنشطة التجارية التي تعتمد على استمرارية التزود بالطاقة.

وفي ختام البيان، جددت مديرية توزيع الكهرباء والغاز دعوتها للمواطنين والمقاولين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية. والحرص على طلب التراخيص والمعلومات التقنية اللازمة قبل مباشرة أي أشغال قرب الشبكات الطاقوية. حفاظا على سلامة الجميع وضمانا لاستمرارية الخدمة في أحسن الظروف.