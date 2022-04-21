سونلغاز : انخفاض نسبة حوادث التعدي على الشبكة الكهربائية

سجلت مديرية توزيع الكهرباء لجسر قسنطينة بالعاصمة، التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، انخفاضا في حوادث التعدي على الشبكة الكهربائية. بنسبة 55 بالمائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أوضح بيان المديرية، أنه تم خلال الفصل الأول من السنة الجارية تسجيل 14 حادث اعتداء على الشبكة الكهربائية. ما يمثل 7 بالمائة من مجمل الإعطاب الكهربائية المسجلة في نفس الفترة.

في حين، يرجع هذا الانخفاض في عدد الحوادث إلى تطور في الوعي. بالنسبة لخطورة عدم احترام محيط الشبكات الطاقوية لدى مؤسسات الأشغال العمومية والخاصة. مشيرة إلى أن العديد منهم يسعى للعمل بالتنسيق مع مصالح الشركة قبل مباشرة الأشغال حاليا.

كما ذكرت الشركة أن حوادث التعدي على المنشآت تشكل خطرا كبيرا على سلامة الأفراد. وأنها ترهق كاهل الشركة و تزعج الزبائن جراء الانقطاعات المتكررة في التموين بطاقتي الكهرباء والغاز.