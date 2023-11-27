سونلغاز: برنامج خاص لتفادي إنقطاع الكهرباء أثناء الإضطرابات الجوية

كشف المدير العام لسونلغاز التوزيع نور الدين سالمي، أن المؤسسة قامت بعدة إجراءات تحسبا لموسم الشتاء ولتفادي انقطاع الكهرباء والغاز نتيجة الإضطرابات الجوية.

وأشار سالمي في تصريح “للنهار أونلاين”، على هامش يوم تقني أن مؤسسة سونلغاز تقوم بعدة إجراءات خاصة خلال فصل الصيف والشتاء. من خلال تجنيد جميع الأعوان والتحسيس بالسلامة والاستعمال الجيد الغاز.

كما أضاف المتحدث، ان الإضطرابات الجوية الأخيرة عرفت تدخلات سريعة وتصليح في ظرف قياسي من أجل تفادي الأعطاب والانقطاعات. مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي أعطاب كبيرة في الآونة الأخيرة.