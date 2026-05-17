سونلغاز: برنامج خاص لضمان استمرارية الخدمة خلال الامتحانات وعيد الأضحى بتيسمسيلت

كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيسمسيلت عن جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى ضمان استمرارية وجودة التموين بالطاقة الكهربائية عبر مختلف مناطق الولاية. تزامنا مع فترة امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا. إضافة إلى التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت المديرية، أنها سخّرت فرقا تقنية وميدانية للتدخل السريع قصد معالجة أي أعطاب محتملة على مستوى الشبكة الكهربائية. مع برمجة عمليات صيانة وقائية مست المؤسسات التربوية ومراكز الامتحانات. لضمان السير الحسن لهذه المحطات التعليمية الهامة في ظروف ملائمة.

كما أكدت المديرية تجنيد فرق المناوبة على مدار الساعة وتعزيز مركز الاتصال الوطني 3303. من أجل استقبال انشغالات المواطنين والتكفل بالتبليغات المتعلقة بالأعطاب أو اضطرابات التموين بالكهرباء والغاز خلال فترة الذروة وعيد الأضحى.

وفي سياق آخر، واصلت سونلغاز توزيع تيسمسيلت جهودها الرامية إلى دعم القطاع الفلاحي. حيث أعلنت عن وضع حيز الخدمة لـ315 مستثمرة فلاحية إلى غاية نهاية شهر ماي، ضمن برامج دعم التنمية وتشجيع الإنتاج الوطني. وقد شملت العملية إنجاز شبكات كهربائية جديدة بمبالغ مالية معتبرة. ما من شأنه تحسين ظروف النشاط الفلاحي والتقليل من الاعتماد على المولدات التقليدية.

ودعت المديرية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، حفاظا على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة لفائدة الجميع، مؤكدة التزامها الدائم بتقديم خدمة عمومية نوعية والاستجابة السريعة لانشغالات الزبائن عبر كامل تراب الولاية.

