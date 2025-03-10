سونلغاز تبحث التعاون مع السنغال والدول المجاورة لها

إستقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الإثنين، السفير فوق العادة ومفوض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السنغال، رضا نبايس.

وحسب بيان للوزارة، بحث الطرفان سبل الدفع بعجلة التعاون الاقتصادي وتعزيزها بين سونلغاز والمتعاملين الاقتصاديين لجمهورية السنغال. والدول المجاورة لها غينيا بيساو غامبيا والرأس الأخضر.

وخلال هذا اللقاء الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، بحضور عدد من الإطارات المسيرة فيها. أثنى السفير رضا نبايس، على مستوى أداء سونلغاز والإنجازات اللافتة التي حققتها خلال الفترة الأخيرة.

مثمنا المكانة الهامة والموثوقة التي بات يحظى بها المجمع على الصعيد الدولي خاصة لدى الدول الإفريقية. التي أصبحت تراهن على سمعة ومكانة سونلغاز وتسعى للتعاون معها.

وأوضح السفير اهتمامه بمرافقة سونلغاز لكسب مزيد من الأسواق الإفريقية بداية من السنغال. مشيرا إلى أن منطقة غرب إفريقيا تعتبر تربة خصبة تسمح لسونلغاز بتوسيع استثماراتها في إفريقيا .بالشكل الذي يحقق رؤية السلطات العليا للبلاد والرامية إلى ولوج السوق الإفريقية.

ومن جانبه عبر الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، عن إرادة المجمع بالانفتاح على المنطقة. مؤكدا أنه وبعد النتائج الهامة التي حققتها سونلغاز في إطار تعاونها مع الشركة النيجيرية للكهرباء (نيجيلاك).

وسيتم وبشكل مستعجل الشروع في برمجة اجتماعات تشاورية مع مسؤولي قطاع الطاقة. وكذا المتعاملين في مجال الطاقة في السينغال والدول الثلاثة المجاورة (غينيا بيساو غامبيا والرأس الأخضر) عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد وذلك لدراسة فرص التعاون الممكنة بينها وبين سونلغاز.

ويأتي هذا تحضيرا لزيارة عمل إلى جمهورية السينغال بالتنسيق مع سفارة الجزائر، يقودها المسؤول الأول على سونلغاز. مرفوقا بوفد من الإطارات الرئيسية في المجمع. ومسؤولي عدد من الشركات العمومية والخاصة التي تعتبر جزء من سلسلة القيم التي تشكل نشاط سونلغاز.