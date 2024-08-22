سونلغاز تبحث توسيع الشراكة مع الشركة الكورية “بي أش إي”

أجرى مجمع سونلغاز مباحثات مع الشركة الكورية “بي أش إي” لمناقشة سبل تعزيز الشراكة القائمة بين الطرفين وتوسيعها لمجالات أخرى.

وحسبما أفاد به بيان للمجمع، فإن الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، إستقبل أمس الأربعاء بمقر المديرية العامة للمجمع بيجاي دوك. المدير العام للشركة المختلطة الجزائرية - الكورية “بي أش إي – الجزائر” (BHI Algérie). المتخصصة في صناعة أجهزة إسترجاع الطاقة الحرارية المحولات الحرارية والملحقات الخاصة بالمحطات الكهربائية.

وتمحور اللقاء حول مستقبل الشراكة بين المجمع الجزائري الممثل بفرع الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية “سايغ” والشركة الكورية “بي أش إي”. الممثلة بـ”بي. أش. إي الجزائر”. حيث أكد عجال بأن سونلغاز “لن تتخل عن إلتزاماتها. وهي متمسكة بهذه الشراكة التي ستعود بالمنفعة على الطرفين في إطار مبدأ “رابح – رابح”. عن طريق توسيع مجالات الشراكة لتتجاوز بذلك حدود النشاطات التقليدية”.

من جهته قال دوك بيجاي، أنه يعول على دعم مجمع سونلغاز من أجل تعزيز سبل التعاون بين الطرفين وتطوير الشركة.