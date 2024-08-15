سونلغاز تبحث مشروع محطة إنتاج الكهرباء بعين وسارة مع متعامل مكسيكي

تباحث مجمع سونلغاز، مع المتعامل المكسيكي “دورو فلغويرا”. مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بعين وسارة بولاية الجلفة.

جاء في بيان لسونلغاز، أنّ الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، إستقبل بمقر المديرية العامة وفدا من مسؤولي الشركة يقوده رئيس مجلس الإدارة خايمي يسيتا بورتيلا. بحضور عدد من الإطارات المسيرة من الجانبين. أين تم التطرق إلى عمق العلاقات التاريخية وتعزيز الشراكة الإقتصادية بين الطرفين.

و رحّب الرئيس المدير العام لسونلغاز بالطاقم الإداري الجديد لهذه الشركة الذي سيعطي نفسا جديدا للشراكة بين الطرفين.

وتضمّنت المناقشات، سبل الإسراع في وتيرة إنجاز المشروع محل الشراكة. بوضع فريق عمل مشترك يعمل على صياغة بروتوكول تفاهم بين الطرفين وتحديد ورقة الطريق. بما يسمح بوضع المنشأة الطاقوية حيز الخدمة في أقرب الآجال.

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