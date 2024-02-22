سونلغاز تبحث مع المجمع البلجيكي “جون كوكريل” فرص التعاون

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، وفدا من المسيرين الرئيسيين في المجمع البلجيكي “جون كوكريل” المتخصص في الهندسة الصيانة والطاقة. حيث ناقش الطرفان سبل التعاون وذلك بهدف تجسيد شراكات بينهما. حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجمع العمومي.

وجرى هذا اللقاء مع وفد المجمع البلجيكي, الذي ضم مالكه بيرنارد سيرين, ورئيسه التنفيذي, فرانك باسكاليني, أمس الأربعاء على مستوى المديرية العامة لسونلغاز. بحضور عدد من الإطارات المسيرة في المجمع.

واستعرض سيرين, بالمناسبة, جملة الخبرات والإنجازات التي يتمتع بها المجمع البلجيكي. خاصة في مجالات الهندسة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر, يضيف البيان.

كما أبدى “اهتمامه الكبير بعقد شراكات مثمرة في الجزائر، بالنظر إلى مناخ العمل الذي باتت تتميز به، مشيرا خاصة إلى رغبته في التعاون مع مجمع سونلغاز. لاسيما وأن الشركة تعمل على افتتاح فرعها في السوق الوطني”, حسب المصدر ذاته.

من جانبه, أكد عجال، أن مجمع سونلغاز “منفتح” على الشراكات الأجنبية وفق مبدأ رابح-رابح. مؤكدا أن “هذا اللقاء يجب أن يتوج بالاتفاق على تشكيل فريق عمل لبحث سبل ومساحات التعاون بين الطرفين. وذلك لتجسيد هذه الشراكة التي يطمح إليها الطرفان وفق رؤية تكون أكثر وضوحا بالنسبة للشركتين”. وفق البيان.

ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه الذي يجمع بين سونلغاز و”جون كوكريل”. بعد اللقاء الذي جرى بينهما في الثالث من ديسمبر 2023.