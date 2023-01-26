سونلغاز تتخذ هذه الإجراءات لضمان التموين بالغاز

تجند أعوان شركة سونلغاز لنقل الغاز على مستوى جميع شبكاتها لمواجهة إنقطاع التموين بالغاز.

ويأتي ذلك، لمواجهة للاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة. والتي أدت إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي من محطات الغاز المتواجدة على مستوى مختلف الولايات.

ةحسب بيان للمجمعـ اتخذت سونلغاز – نقل الغاز الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت الطاقوية لنقل الغاز.

حيث قامت بتجنيد فرقها العملياتية على مستوى محطات الغاز، خاصة الحساسة منها.

ويأتي بهدف مراقبة شبكتها والتحقق من التشغيل الأمثل لها، لاسيما خلال فترات الذروة المسائية. وهذا قصد منع وقوع حوادث انقطاع التموين والتدخل الفوري لمعالجة الأعطاب المحتملة.