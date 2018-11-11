سونلغاز تتنازل عن أسهمها لسوناطراك لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء

وقّع مجمع سونلغاز على إتفاق مع فرع سوناطراك لتثمين المحروقات يقضي بالتنازل على جميع الأسهم المملوكة من طرف سونلغاز.

في المؤسسة المشتركة الجزائرية للطاقة، حسبما أفاد به بيان لمؤسسة سوناطراك.

مشيرا إلى أن هذا الإتفاق يدخل في إطار تحسين القدرات العملية للتسيير الإداري من ناحية الكلفة والموارد.

لمختلف شركات تحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء، كما يسمح الإتفاق لمجمع سوناطراك بالتحكم في الكلفة والمخاطر المشتركة.

لبرامج تحلية مياه البحر قيد الإستغلال، والتطوير وكذا ضبط تنظيم جديد أكثر مسايرة للسياق.

وذلك بهدف الإنطلاق في عملية تعميم جزأرة عمليات إستغلال محطات تحلية مياه البحر بمساعدة شركاء في المجال التكنولوجي.

وأضاف البيان، أن هذا النوع الجديد في التسيير ضروري بالنسبة للمخاطر خاصة المالية منها و الصناعية التي يتكفل بها مجمع سوناطراك.