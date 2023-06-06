“سونلغاز” تجتمع مع مسؤولي وفاق سطيف لحسم نقل ملكية الفريق

أعلنت إدارة فريق وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، عن عقدها جلسة عمل مع إطارات مجمع سونلغاز، لحسم نقل ملكية الفريق، غداً الأربعاء.

وحسب بيان إدارة فريق وفاق سطيف، عبر الفايسبوك، فإن الإجتماع سيتم عقده بمقر ولاية سطيف، وبحضور إطارات مجمع سونلغاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة عبد الحكيم سرار.

بالإضافة لحضور كل من رئيس النادي الهاوي كمال لاغي والمدير العام إبراهيم العرباوي، وممثلي مديرية الشباب والرياضة لولاية سطيف، والمدراء التنفيذيين على مستوى الولاية.

وأوضح البيان، أنه سيتم خلال هذا الإجتماع البحث في آليات وضبط إجراءات نقل نادي وفاق سطيف لمجمع سونلغاز.