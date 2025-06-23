سونلغاز تجدد ثقتها في إدارة وفاق سطيف

ترأس مراد عجال، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، اليوم الاثنين، اجتماعًا هامًا بمقر المديرية العامة للمجمع، ضم أعضاء الطاقم المسير للنادي من أجل الوقوف على الحصيلة المالية والرياضية للموسم المنقضي.

ونظراً للوضعية التي يعيشها وفاق سطيف، تم التأكيد على دعم المجمع للفريق، مع التطرق إلى النقاط السلبية التي أثّرت على النتائج. وتحديدًا في ظل النتائج غير المرضية التي سجلها النادي خلال الموسم الرياضي 2024-2025.

وتمخضت عن الاجتماع، حسب بيان نشره المجمع عبر الصفحة الرسمية على فايسبوك، قرارات بارزة أهمها: تجديد الثقة في المكتب المسير الحالي، وتعيين منسق عام من أبناء الفريق، وتعيين ناطق رسمي وخلية إعلام تابعة للفريق.

كما سيتم الشروع في تقييم شامل للحصيلة الفنية والمالية للموسم، بهدف ضبط استراتيجية جديدة. وعقد مجلس إدارة موسّع خلال الأيام القادمة لمواصلة دراسة الوضعية.

فيما تم وضع مخطط عمل تقني وإداري شامل، تحضيرًا للموسم الرياضي المقبل 2025/2026.

ووجه الرئيس المدير العام تعليمات دقيقة للإسراع في التحضير للموسم القادم، والاعتماد على خطة عمل محكمة تعيد للفريق بريقه وترضي تطلعات الأنصار.

وأعربت سونلغاز، في ختام بيانها، عن امتنانها لجماهير الوفاق ومناصريه الأوفياء على دعمهم المتواصل. مجددة التزامها بمرافقة النادي من أجل انطلاقة جديدة تليق بتاريخه العريق.