“سونلغاز” تجري تغييرات على مستوى أعلى هرم في وفاق سطيف

أعلن نادي وفاق سطيف، عن تعيين نبيل قبايلي مديرا عاما لشركة “بلاك ايغلز” المالك للفريق بعد المصادقة على القرار من طرف الجمعية العامة.

وتأتي هذه التغييرات ضمن سلسلة الاجراءات التي اتخذتها شركة سونلغاز تباعا منذ انتقال ملكية نادي الوفاق إلى المجمع.

وقال بيان شركة”سونلغاز”، عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، أن التغييرات تدعو لارساء قواعد صلبة لنجاح لهذا الفرع المميز مما يمكنه من بلوغ الاهداف المسطرة.