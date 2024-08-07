“سونلغاز” تجري تغييرا في الطاقم الإداري لوفاق سطيف

أعلنت شركة “سونلغاز” المالك لأغلبية أسهم فريق وفاق سطيف، عن إجراء تغيير على مستوى الشركة الفرعية “بلاك إيقلس نادي وفاق سطيف”.

وحسبما جاء في بيان “سونلغاز”، فإن الأخيرة، قررت تنصيب رابح عباسي. مديرا لشركة “بلاك إيقلس نادي وفاق سطيف” خلفا لنبيل قواسمية.

مشيرة إلى أن قواسمية، كلف بمهام أخرى، ويأتي هذا القرار، حسب ذات الشركة. في إطار استكمال ورقة الطريق التي سطرتها “سونلغاز”. لتحسين وتطوير آليات التسيير للارتقاء بالنادي لمستوى تطلعات الأنصار وتحضيره للموسم القادم.