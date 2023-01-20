سونلغاز: تجنيد كل الإمكانيات لضمان التزوّد بالكهرباء والغاز خلال التقلبات الجوية

أكدت مصالح سونلغاز قيامها بتجنيد كل الإمكانيات من أعوان وفرق تقنية لضمان جودة التزويد بالطاقتين. سواء كان كهرباء أو غاز و ذلك منذ الوهلة الأولى من صدور النشرية الجوية الخاصة.

وقال المكلف بالاعلام والاتصال بإسم مجمع سونلغاز، خليل هدنة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى. أنه وتحسبا لأي طارئ وعلى إثر الإضطرابات الجوية الأخيرة التي ميزتها رياح قوية و تهاطل كثيف للثلوج بالعديد من الولايات. وحتى الآن ومع عطلة نهاية الأسبوع وضعية التوزيع عادية ومتحكم فيها. بتسخير كل الوسائل والإمدادات المعتمدة آنفا، داعيا في السياق ذاته الزبائن إلى الإتصال بمركز النداء على الرقم 3303 للاستعلام .والإبلاغ عن أي عطب أو خلل أو انقطاع في الكهرباء والغاز.

كما أضاف خليل هدنة، أنه في مثل هذا الطقس البارد بفعل تهاطل الثلوج والذي نستبشر به كل الخير. نداؤنا يبقى تحسيسي توعوي خاصة مع كثرة استخدام أجهزة التدفئة. ولتفادي تسجيل ضحايا جراء الاختناق بالغاز المحروق أو أحادي اكسيد الكربون. فإنه من الضروري جدا تهوية المنزل أكثر من مرة في اليوم بهدف تجديد الهواء، ومنع انتشار أحادي أوكسيد الكربون في الغرفة أو المنزل.

كما شددت مؤسسة سونلغاز على ضرورة التأكد من سلامة أجهزة التدفئة وذلك بفحص التمديدات الموصلة بين المدفأة وأنبوب التهوية للتأكد من سلامة المداخن والتحقق من عدم انسداد منافذ الهواء المرتبطة بالغرف المزودة بأجهزة التدفئة.

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