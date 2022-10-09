سونلغاز تحذّر.. مراقبة أنابيب توصيل الغاز وتنظيف المداخن ومنافذ التهوية ضروري

دعت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، المواطنين والزبائن إلى ضرورة صيانة وتنظيف المداخن ومنافذ التهوية. وذلك لصرف الغازات السامة إلى الخارج قبيل استعمالها.

وحسب بيان للمديرية الجهوية التابعة لسونلغاز، فإن مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش، تحضر لإطلاق حملة تحسيسية حول أهمية تنظيف و صيانة الأجهزة التي تشتغل بالغاز الطبيعي. قصد تفادي حالات الاختناق والتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وأوضحت المديرية أن هذا الحملة التي ستطلقها تحضيرا لفصل الشتاء. تشمل تنظيم أبواب مفتوحة بالوكالات التجارية للمؤسسة. ولقاءات جوارية بالأحياء والتجمعات السكنية. بالإضافة كذلك إلى عملية الدق على الأبواب.

كما سيتم خلال هذه الحملة، توزيع مطويات وملصقات ومناشير. تدعو فيها مديرية سونلغاز المواطنين والزبائن إلى صيانة وتنظيف المداخن ومنافذ التهوية. و ذلك لصرف الغازات السامة إلى الخارج قبيل استعمالها، خاصة المدفأة. ومسخن الماء لتفادي حالات الإختناق والتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

كما ذكرت سونلغاز ببعض النصائح لضمان استخدام آمن للغاز الطبيعي، تشمل الابتعاد عن العبث بأجهزة الغاز الطبيعي وتنبيه كبار السن بذلك. و مراقبة أنابيب توصيل الغاز الطبيعي بشكل دوري الى جانب ابعاد البخاخات كمبيد الحشرات و مزيل الروائح عن أجهزة الغاز الطبيعي و عدم وضع سخان الماء داخل الحمام.

كما تشمل الارشادات المقدمة من طرف مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش “سونلغاز”، ترك إصلاح أعطاب الأجهزة للمختصين و تنظيف المدفأة من الغبار والشوائب قبل استخدامها، فضلا عن تنظيف مخارج الغازات بالنسبة للعمارات والبنايات و تنظيف فتحات التهوية وقنوات تصريف الغازات بصفة دورية -يضيف البيان-.

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