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سونلغاز تحقق رقما قياسيا في مجال التصدير

بقلم نادية بن طاهر
سونلغاز تحقق رقما قياسيا في مجال التصدير
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حقق مجمع سونلغاز خلال عام 2022 رقما قياسيا في مجال تصدير خاصة الكهرباء ومعدات متطورة مصنعة في الجزائر.

وحسب بيان للمجمع، أمس الخميس، استطاعت سونلغاز خلال عام 2022 تحقيق رقم قياسي في مجال التصدير بلغ أكثر من 217 مليون أورو.

ومست هذه الصادرات “الكهرباء ومعدات متطورة مصنعة في الجزائر بالإضافة إلى خدمات التكوين المهني”.

وهذا ويطمح مجمع سونلغاز إلى تعزيز مستوى الإنتاج مساهمة منه في زيادة معدل الإدماج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد.

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