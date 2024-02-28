سونلغاز تحقق رقما قياسيا في مجال الصادرات  

أعلنت شركة سونلغاز، أن أدائها تميز سنة 2023، بتحقيق رقم قياسي جديد في مجال التصدير. حيث بلغ حجم الصادرات أكثر من 219 مليون يورو.

ومست هذه الصادرات مجالات تصدير الكهرباء، معدات متطورة مصنعة في الجزائر. وخدمات التكوين المهني في مجال الكهرباء والغاز.

وأشار بيان الشركة، إلى أن هذه الأرقام إلى الاهتمام الذي توليه سونلغاز، لجعل الصادرات محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي. وتنويع مصادر العملة الصعبة من جهة. والمساهمة في رفع نسب الادماج الوطني وتخفيض فاتورة الاستيراد من جهة أخرى.

ويطمح المجمع الطاقوي إلى رفع قيمة صادراته والتوسع في الأسواق الدولية، عن طريق تعزيز قدراته الإنتاجية إلى مستويات عالية.