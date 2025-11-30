سونلغاز تخصص 76 مليون دينار لتجديد 20 كلم من شبكة الغاز بالشلف

باشرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية الشلف تنفيذ مشروع واسع لتجديد شبكة الغاز ، من خلال استبدال ما يفوق 20 كيلومترا من الشبكة النحاسية القديمة بأخرى جديدة مصنوعة من أنابيب البوليتيلان الحديثة ، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات وضمان استمرارية توزيع الطاقة الغازية عبر مختلف الأحياء وفق بيان خلية الاعلام و الاتصال لذات المديرية .

و تمتاز الشبكة الجديدة بمقاومة عالية وقدرة كبيرة على التحمل ، فضلا عن مطابقتها للمعايير الأمنية و التقنية المعتمدة ، ما يعزز سلامة الزبائن و يحسن الأداء العام للشبكة على المدى الطويل ، و يأتي هذا المشروع في إطار برنامج 2025 الذي تتبناه المديرية لتحديث الشبكات الغازية كجزء من مخططها الاستثماري .

و اضاف البيان أنه قد رصد غلاف مالي يقدر بـ 76 مليون دينار جزائري لإنجاز هذه العمليات ، موزع بين بلديتي الشطية والشلف ، إذ شهدت بلدية الشطية استبدال 10 كيلومترات و100 متر من الشبكة ، إضافة إلى تجديد 980 ربطا منزليا ، فيما استفاد حي الشرفة ببلدية الشلف من استبدال 10 كيلومترات أخرى و تجديد 710 ربطا منزليا .

كما تعمل المديرية على التحضير لبرنامج 2026 ، الذي يتضمن بدوره استبدال 20 كيلومترا إضافية من الشبكة النحاسية القديمة بشبكة بلاستيكية حديثة ، موزعة بين بلديات الشطية و بوقادير و الشلف ، ما يعكس استمرار سياسة التحديث و التحسين لضمان خدمة أفضل للمواطنين .

و تؤكد المديرية أن تجديد الشبكات يعد خطوة أساسية في سبيل رفع مستوى الأمان و ضمان توزيع مستقر للطاقة الغازية ، مع مواصلة تجسيد مشاريع أخرى خلال السنوات المقبلة بهدف مواكبة الطلب و تحسين نوعية الخدمات المقدمة لزبائنها عبر ولاية الشلف .