“سونلغاز” تدعو إدارة الوفاق لاجتماع طارئ بسبب سوء النتائج

أعرب مجمع “سونلغاز” المالك لأغلبية أسهم فريق وفاق سطيف، عن استياءه الشديد من تراجع أداء التشكيلة في المباريات الأخيرة من الموسم الكروي الجاري.

وأشار بيان لـ”سونلغاز” إلى أن التراجع أصبح واضحًا مقارنة بالفترات السابقة، وأن هذه الفترة شملت هذه الفترة العديد من النقائص.

بدءًا بتراجع مستوى اللاعبين وعدم قدرتهم على تنفيذ الخطط المبرمجة بالشكل المطلوب سواء على المستوى التنظيمي أو الفني.

كما أن أداء الأطقم المختلفة في الميدان لم يرق إلى مستوى التوقعات. على الرغم من توفير كافة الظروف الملائمة والدعم الكامل من طرف المديرية العامة التي تولت التكفل الأمثل بجميع احتياجات النادي.

بناءً على هذا الوضع استدعت المديرية العامة لـ”سونلغاز” إدارة النادي ومسؤولي مختلف الأطقم لجلسة عمل استثنائية تركز على تقييم الوضع الراهن واتخاذ الإجراءات الضرورية والقرارات المناسبة ضد كل المتسببين في هذا الوضع .

كما أوضح ذات البيان، بأن هذه الخطوات. ستشمل قرارات استعجالية صارمة من أجل تصحيح المسار الحالي وإعادة النادي إلى مكانته السابقة وتحقيق طموحات محبيه وأنصاره المخلصين.