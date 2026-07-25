سونلغاز تدعو إلى تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال هذه الأوقات

تشهد الجزائر استهلاك قياسي وارتفاع كبيرا في الطلب على الكهرباء في فصل الصيف، خاصة خلال أوقات الذروة: من 13:00 إلى 16:00 ومن 20:00 إلى 22:00.

وأرجعت سونلغاز في منشور لها على فيسبوك أن هذا الارتفاع أساسًا إلى التشغيل المتزامن لعدد كبير من الأجهزة الكهربائية، خاصة الأكثر استهلاكًا للطاقة.

وعلى إثر ذلك تنصح سونلغاز زبائنها بـ تشغيل غسالة الملابس، غسالة الأواني، سخان الماء الكهربائي ، الفرن الكهربائي، المكواة خارج أوقات الذروة.

بالإضافة إلى استخدام خاصية “التشغيل المؤجل” إن كانت متوفرة.

وفي الأخير أكدت سونلغاز أن هذه الأمور من شأنها المساهمة في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التموين للجميع.