سونلغاز تدعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بالعاصمة

دعا قطب التوزيع للجزائر العاصمة التابع للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز-التوزيع، الزبائن، إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال موجة الحر التي تعرفها البلاد، وهذا من خلال سلوكيات “بسيطة” من شأنها تخفيف الضغط على الشبكة.

وحسب بيان لذات الهيئة، أنه “تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية. والتي تتوقع استمرار موجة الحر إلى غاية يوم الثلاثاء. يدعو قطب التوزيع للجزائر العاصمة كافة زبائنه الكرام، لا سيما أصحاب المحلات التجارية والنشاطات الاقتصادية. إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة. والمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية0 خاصة خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة السادسة مساء”.

وحث قطب التوزيع على اعتماد بعض السلوكيات البسيطة، وعلى رأسها إطفاء الأنوار غير الضرورية داخل المحلات التجارية. إطفاء أضواء اللافتات والإعلانات المضيئة للمحلات خلال ساعات النهار. ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 مئوية باعتبارها الدرجة المثلى لتحقيق الراحة مع الاقتصاد في استهلاك الطاقة. إضافة إلى غلق أبواب المحلات أثناء تشغيل التكييف للحفاظ على البرودة والحد من ضياع الطاقة.

وأكد البيان أنه من شأن الالتزام بهذه الممارسات البسيطة أن يساهم في ضمان استقرار التموين بالطاقة الكهربائية. والمحافظة على جودة الخدمة لفائدة الجميع خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد ارتفاعا استثنائيا في الاستهلاك.

ويأتي ذلك “في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة خلال هذه الفترة. وما ترتب عنه من زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة الكهربائية. مما أدى إلى تسجيل بعض الأعطاب في شبكة الضغط المنخفض على مستوى بعض الأحياء بالعاصمة”.

وأكد قطب التوزيع بأن الفرق التقنية التابعة له تدخلت “بكفاءة وسرعة”. حيث “تم التكفل بهذه الأعطاب وإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة وجيزة”.