سونلغاز تدعو زبائنها إلى تسديد الفواتير والإبلاغ عن الأعطال التقنية عن بعد

دعت سونلغاز زبائنها للإبلاغ عن الأعطال التقنية وتسديد الفواتير عن بعد، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز”، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن إتخاذها تدابير خاصة لفائدة الزبائن في اطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشارت سونلغاز أنه “وفي اطار مسايرة الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد والمتعلقة بوباء كورونا، تبلغ شركة سونلغاز زبائنها الكرام أنه حفاظا على أمنهم وسلامتهم وضمانا لراحتهم وصحتهم من اي طارئ صحي، فإنه يمكنهم في حالة اي عطب تقني خاص بالكهرباء أو الغاز، الاتصال و التبليغ من موقع سكانهم أو أي مكان آخر عبر الرقم 3303”.

وأكدت المؤسسة أن “هذا الرقم يبقى في خدمة الزبائن 24 على 24 ساعة وكل أيام الأسبوع مشيرة الى أن الفرق التقنية لإصلاح الأعطاب “مجندة للتدخل مباشرة لتدارك أي عطب كان في أي وقت”.

وأوضحت سونلغاز أن “الزبائن بإمكانهم تسديد فواتيرهم عبر الدفع الإلكتروني مباشرة عبر موقع المؤسسة ” www.sadeg.dz” دون التنقل إلى الوكالات التجارية”.