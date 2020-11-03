سونلغاز: تذبذب في التموين بالكهرباء بداية من اليوم بولاية تلمسان

أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وحدة تلمسان عن حدوث تذبذبات في التموين بالكهرباء عبر المقاطعات الإدارية لولاية تلمسان.

وحسبما نشرته المصالح الولائية لتلمسان على صفحتها الرسمية على الفاسبوك، فإن التذبذب سيكون بداية من اليوم الثلاثاء.

ويستمر التذبذب بالتموين بالكهرباء يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب أعمال صيانة و ربط زبائن جدد بالطاقة الكهربائية.

وسيكون التذبذب بداية من الساعة 08 سا 00د إلى 16 سا 00 د ، وتشمل اليوم الثلاثاء المناطق التالية:

1-مقاطعة تلمسان:على مستوى أبو تاشفين جانب السوق القديم.

2-مقاطعة الغزوات: على مستوى قرية عجايجة جانب حظيرة بلدية الجبالة

3-مقاطعة مغنية: على مستوى حي الزيتون جانب الثانوية رقم 04، وحي بريقي جانب وكالة الجزائرية للمياه، قرية عين تغاليمت.

وكذا قرية أولاد شارف الجانب الشمالي، بلدية مغنية، قرية مدرسة، بلدية بوحلو، قرية سيدي عيسى، بلدية بني بوسعيد، سيدي مجاهد.

4-مقاطعة الرمشي: على مستوى مزرعة بلخوان، بلدية عين يوسف، قرية أولاد بن عياد، بلدية بني خلاد.

5-مقاطعة سبدو: على مستوى قرى سيدي يحي بلحاج و مقايدو، بلدية العريشة

5-مقاطعة أولاد ميمون: على مستوى حي سيدي عبد الرحمان ومزرعة رحالي، بلدية بن سكران.

أما غدا الأربعاء 04 نوفمبر فيشمل التذبذب المناطق التالية:

1-مقاطعة تلمسان: قرية سيدي عيسى، مزرعة حمدوش و عين بندو، قرى تل تيرني، السهب، أولاد بونوار، غار بومعزة ومرشيش.

2-مقاطعة الغزوات: قرية دقوج، بلدية ندرومة

3-مقاطعة مغنية: حي ابن سينا جانب مسجد عقبة بن نافع، تجزئة بوشناق و قرية سيدي محمد، بلدية مغنية، قرية أولاد عيسى، بلدية حمام بوغرارة.

4-مقاطعة الرمشي: قرية جلايلة، بلدية زناتة.

5-مقاطعة سبدو: قرية الخميس، بلدية بني سنوس.

6-مقاطعة أولاد ميمون: أولاد ميمون جانب مركز الشرطة وحي 100 سكن لديوان الترقية والتسيير العقاري.