سونلغاز تستبدل 20 كلم من الشبكة النحاسية القديمة بتيارت في 2019

قامت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “إمتياز التوزيع تيارت”، بإستبدال ما يقارب من 20 كلم من الشبكة النحاسية القديمة في 2019.

وإستبدلت الشبكة النحاسية، بشبكة جديدة تستجيب لكل المتطلبات التقنية والأمنية من مادة البولي إتيلان.

وحسب بيان لخلية الإعلام لمؤسسة سونلغاز، فإن هذا المشروع يدخل في إطار البرنامج الإستثماري للشركة.

وأضاف البيان: “رصد للعملية غلاف مالي قدر بـ 5 ملايير و600 مليون سنتيم”.

وكانت آخر عملية إستبدال للنحاس القديم، تمت مع نهاية السنة المنصرمة 2019 ، وشملت جميع أحياء بلديتي تيارت و السوقر .

كما ستعرف سنة 2020، عمليات إستثمارية أخرى تتمثل في تقوية الشبكة الغازية في البناءات والتوسعات العمرانية الجديدة التي تعرف ضعف في التموين بمادة الغاز الطبيعي أو إضطراب في التزود والتموين بهذه المادة.

وفي هذا الصدد، تم تسجيل عمليتين، الأولى بحي التفاح ببلدية تيارت الذي يعرف بعض الإضطراب في التموين بالغاز الطبيعي، وهذا على طول 2.5 كلم بغلاف مالي يقدر بمليار و 600 مليون سنتيم.

والعملية الثانية في الحي الشعبي المعروف بحي المقبرة ببلدية تيارت، على طول يقدر بـ 500 متر وبغلاف مالي يقدر ب 180 مليون سنتيم.

وفي إطار إيصال الغاز الطبيعي إلى مختلف مناطق الولاية من تجمعات سكنية وقرى، إستفادت منطقة سي عبد المؤمن ببلدية بوشقيف من شبكة الغاز الطبيعي والأشغال جارية.

وتم الإنتهاء من شبكة التوزيع، حيث رصدت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “إمتياز التوزيع تيارت” للعملية، غلاف مالي يقارب المليار سنتيم.

للإشارة، فإن الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “إمتياز التوزيع تيارت”، تسير شبكة للغاز الطبيعي يقارب طولها 2000 كلم.

كما أن جميع البلديات الـ42 لولاية تيارت مربوطة بشبكة الغاز الطبيعي.

وكانت آخر بلدية يتم ربطها بالغاز الطبيعي، “سيدي بختي”، وبذلك تصل نسبة التغطية للغاز الطبيعي بالولاية إلى ما يفوق 90 بالمائة.