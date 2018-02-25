تمكّنت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز”من تحصيل 30 في المائة من الديون غير المسددة من طرف زبائنها حتى الآن.

وأكّد المدير العام لمجمع سونلغاز “محمد عرقاب”، على هامش ورشة حول التكوين في مهن الكهرباء والغاز بإفريقيا.

أن الديون تتجاوز 56 مليار دينار.

وأوضح أنّ، معدل تحصيل الديون غير المسددة لدى زبائننا العموميون والخواص يتحسن يوما بعد يوم ليستقر حاليا عند مستوى 30 في المائة”.

يذكر أنّ شركة توزيع الكهرباء و الغاز كانت قد أطلقت في ماي 2017 عملية واسعة لتحصيل ديونها لدى زبائنها.

والمسماة “تحصيل” وذلك عبر 355 وكالة تجارية على المستوى الوطني.