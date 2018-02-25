عاجل

سونلغاز تسترجع 56 مليار دينارمن الديون

الوطني
  • -
  • 0
سونلغاز تسترجع 56 مليار دينارمن الديون
بقلم إيمان ضيف الله

تمكّنت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز”من تحصيل 30 في المائة من الديون غير المسددة من طرف زبائنها حتى الآن.

وأكّد المدير العام لمجمع سونلغاز “محمد عرقاب”، على هامش ورشة حول التكوين في مهن الكهرباء والغاز بإفريقيا.

أن الديون تتجاوز 56 مليار دينار.
وأوضح أنّ، معدل تحصيل الديون غير المسددة لدى زبائننا العموميون والخواص يتحسن يوما بعد يوم ليستقر حاليا عند مستوى 30 في المائة”.
يذكر أنّ شركة توزيع الكهرباء و الغاز كانت قد أطلقت في ماي 2017 عملية واسعة لتحصيل ديونها لدى زبائنها.

والمسماة “تحصيل” وذلك عبر 355 وكالة تجارية على المستوى الوطني.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital