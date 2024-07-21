سونلغاز تسجل ذروة قياسية جديدة لاستهلاك الكهرباء اليوم

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن قدرات الإنتاج الوطنية من الكهرباء تقارب 26 ألف ميغاواط. وهي تغطي كل الإحتياجات الوطنية في فترات ذروة الطلب وخارجها.

وأضاف، عرقاب في تصريح صحفي خلال زيارة للمركز الوطني لتسيير المنظومة الكهربائية التابع لسونلغاز. أن الجزائر سجلت أرقام قياسية جديدة لمستوى الطلب على الكهرباء وآخرها يوم الخميس 18 جويلية 2024. بتسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 135 19 ميغاواط، بزيادة معتبرة في الاستهلاك مقارنة بشهر جويلية 2023. أين تم تسجيل ذروة في الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية بلغ 697 18 ميغاواط. كما تم بعين المكان تسجيل ذروة أخرى بلغت على الساعة الثانية بعد الزوال بلغت 422 19 ميغاواط.

وأكد الوزير أن مجمع سونلغاز باشر تحضيرات صائفة 2024 منذ سبتمبر 2023، من خلال استكمال كل الأعمال والمشاريع اللازمة لضمان التزويد بالكهرباء في أفضل الظروف الممكنة خلال فترة الصيف. وهذا من خلال تجسيد مشاريع استثمارية ضخمة من تمويل الدولة، حيث تم إنجاز برنامج استعجالي لتعزيز شبكة النقل الكهربائي. لا سيما على مستوى 16 ولاية التي شهدت العام الماضي استهلاك استثنائي من الكهرباء.