سونلغاز: تسجيل أعلى ذروة لاستهلاك الكهرباء يوم الأحد

كشفت المديرية العامة لمجمع سونلغاز، أنه تم الأحد الفارط على الساعة الثالثة بعد الزوال تسجيل رقم قياسي جديد على مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية قدر بـ16224 ميغاوات. بزيادة مضاعفة قدرت بـ 1.03 بالمائة.

وحسب بيان لسونلغاز أمس الأربعاء، فإن ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت في 28 جويلية 2020 ما يساوي 14714 ميغاوات على الساعة الثالثة بعد الزوال. مبرزا أن القوة الإضافية بالمقارنة مع 2020 بلغت الأحد الفارط 1510 ميغاواط. ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة عمدت سونلغاز الى إستدعاء الأسطول الكهربائي بأكمله لتغطية الطلب الكبير المسجل الأحد الفارط .

وأضاف البيان، أنه على الرغم من الطلب القوي على الكهرباء. فقد تم الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية الجزائرية. بل حتى تصدير الكهرباء إلى تونس والمغرب. على التوالي بمقدار 300 ميغاواط و200 ميغاواط.

وأضاف المصدر، أن أسباب إرتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، راجع إلى الإرتفاع في موجة الحر الإستثنائية التي تم الإعلان عنها من قبل الديوان الوطني للأرصاد الجوية. خلال الأيام الماضية وبسبب الحرائق الكبيرة التي مست عددا كبيرا من ولايات الوطن. مما خلّف إرتفاعا محسوسا في درجات الحرارة