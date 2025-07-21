سونلغاز.. تسجيل سابع ذروة قياسية لاستهلاك الكهرباء اليوم

أعلن مجمع سونلغاز عن تسجيل ذروة قياسية جديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية اليوم الإثنين.

وحسب بيان للمجمع، فإنه وتبعا لاستمرار موجة الحر التي يشهدها شهر جويلية الجاري. والمرفوقة بتزايد مستويات الرطوبة عبر عديد ولايات الوطن تواصل سونلغاز في تسجيل معدلات قياسية في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأعلنت شركتها الفرعية سونلغاز - نقل الكهرباء ومسير المنظومة، اليوم الإثنين عن تسجيل سابع ذورة قياسية للطلب على الطاقة الكهربائية. والتي بلغت تمام الساعة الثالثة مساء “15:00” سا 20508 ميغاواط.

وأضافت سونلغاز، أن هذه الأرقام القياسية في استهلاك الكهرباء تأتي وسط تأهب تام من فرق أنظمة التحكم على مستوى مختلف شركات سونلغاز. بما فيها الإنتاج، والنقل، والتوزيع هذا إلى جانب التجند الكبير الفرق التدخل الميداني لمواجهة أي طارئ. كما أن هذه الجهود تؤكد فعالية مخطط العمل الذي سطرته سونلغاز تحضيرا لصائفة 2025. و أهمية الإستثمارات الكبرى التي نفذتها لضمان جودة واستمرارية الخدمة العمومية.

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