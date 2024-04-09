سونلغاز تسطر برنامجا خاصا لضمان إستمرارية الخدمة خلال عيد الفطر

سطر مجمع سونلغاز برنامجا خاصا لضمان إستمرارية التزويد بالكهرباء والغاز خلال أيام عيد الفطر، حسب ما أفاد به بيان للمجمع العمومي.

وحسب المصدر نفسه، سيتم تجنيد فرق خاصة بالمداومة على مستوى مختلف فروع المجمع عبر كامل التراب الوطني. والتي ستبقى متأهبة 24/24 سا، وذلك إلتزاما من سونلغاز بضمان استمرارية خدمة تزويد المواطنين. بالطاقتين الكهربائية والغازية خلال أيام عيد الفطر وعطلة نهاية الأسبوع.

كما يضع مجمع سونلغاز رقم المركز الوطني للاتصال 3303 تحت تصرف المواطنين, على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. لطلب تدخل الفرق في حال حدوث أي اضطراب في التموين بالكهرباء والغاز، يضيف البيان.

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