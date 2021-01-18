سونلغاز تشرع في قطع الكهرباء والغاز للمتخلفين عن تسديد ديونهم

شرعت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز“، في حملة لقطع التموين بالكهرباء والغاز على المتخلفين عن تسديد ديونهم.

وقالت فاطمة الزهراء زروقي ممثلة خلية الإتصال بمؤسسة سونلغاز للإذاعة الوطنية،أن قطع التموين يشمل الهيئات العمومية والخاصة والمنزليين.

وأضافت ذات المتحدثة، أن ديون مؤسسة سونلغاز بلغت 160 مليار دينار من بينها 53 بالمائة لدى الخواص، و47 بالمائة خاصة بالإدارات.

وأفادت زروقي، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن كل من يتخلّف عن دفع أكثر من 4 فواتير.

وأضافت زروقي، أن الحملة الإعلامية في شهر أكتوبر الماضي ساهمت في التحسيس، مؤكدة وجود تجاوب من قبل الزبائن.

و حسب مصالح امتياز توزيع الكهرباء والغاز، فإن المؤسسة ملتزمة بضمان تواصل الخدمة.