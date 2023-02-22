سونلغاز تشرع في وضع أعمدة شحن السيارات الكهربائية

سيشرع قريبا، مجمع سونلغاز سيشرع قريبا في وضع أعمدة شحن السيارات الكهربائية لأول مرة في الجزائر. والتي يبلغ عددها من 200 إلى 300 نقطة شحن في الطريق السيار ثم الطرق الكبرى عبر الوطن. استجابة للطلب المتزايد عليها من المواطنين.

كما أشار الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز، لإذاعة سطيف، إلى أن أعمدة الشحن ستوضع بمعايير دولية وعالمية. وتسمح للمركبة بالسير لمسافة تصل إلى 300 كم، مردفا أن مبدئيا سننجزها بمحطات الراحة في الطريق السيار وبالمدن الكبرى.

وأعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء الماضي، عن إنجاز 1000 نقطة شحن السيارات الكهربائية حتى سنة 2025.

كما أشار وزير الطاقة، خلال لقائه بمديريات القطاع، إلى أن بداية إنجاز نقط الشحن الكهربائية ستكون سنة 2023 بـ200 نقطة عبر كامل التراب الوطني.

وفي نفس السياق، أضاف عرقاب، أن انطلاق وضع هذه النقاط سيكون بداية من الطريق السيار شرق غرب.

كما أكد الوزير، أن القطاع يولي أهمية لإنجاز مشاريع بتروكيماوية ومنجمية، وتشجيع المحتوى المحلي. عن طريق اللجوء إلى المناولة المحلية للشركات المحلية بهدف استحداث مناصب العمل وخلق الثروة لاسيما في المناطق النائية.

كما أشار الوزير عرقاب، إلى أن كل المشاريع تتم بالتنسيق مع ولاة الجمهورية عبر الوطن. والسلطات المحلية لانجاز كل المشاريع بصفة منتظمة. مشيرا في ذات السياق إلى أن قطاع الطاقة يحرص حرصا كاملا وملتزما بإنجاز المشاريع. المخصصة لكل القطاعات لمواكبة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.