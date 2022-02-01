“سونلغاز” تصدر بيانا حول حادث إنفجار الغاز بسطيف

أصدرت شركة سونلغاز، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا حول حادث إنفجار الغاز في عين ولمان ولاية سطيف.

وحسب ما جاء في البيان، فإن حادث الإنفجار الذي تبعه حريق وقع في ورشة لتخزين العطور.

وأوضح المصدر نفسه، أن النيران بعد إندلاعها مست قنوات وتوصيلات لغاز المدينة.

وللاشارة، خلف هذا الحادث 8 قتلى و14 جريحا في حصيلة أولية نشرتها مصالح الحماية المدنية في سطيف.