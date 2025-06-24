سونلغاز: تصليح عطب كبير بشبكة التوتر الكهربائي الممونة لعدد من بلديات العاصمة

قام مجمع سونلغاز، الاثنين، بتصليح عطب كبير مس شبكة التوتر العالي للكهرباء الممونة للعديد من بلديات الجزائر العاصمة واسترجاع الإمداد بالكهرباء في وقت قياسي.

وفي تصريح صحفي، أكد الناطق الرسمي للمجمع، خليل هدنة، أن العطب الذي مس كل من مناطق بوزريعة،عين البنيان. سطاوالي، زرالدة، الشراقة وكذا درارية إلى جانب جزء من تيقصراين، تم تصليحه واسترجاع الامداد بالكهرباء في آجال قياسية.

مضيفا أنه تم ذلك بفضل احترافية وفعالية تدخل أعوان سونلغاز، كما أكد تواجد الفرق التابعة للمجمع في الميدان. من أجل ضمان النوعية في الإمداد وكذلك الإيصال بشبكة الكهرباء.

وذكر هدنة بأن الشركة وضعت الرقم 3303 تحت تصرف زبائنها في حال وقوع أي عطب أو خلل أو انقطاع في الكهرباء والغاز.

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