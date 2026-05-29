سونلغاز تضع مخططا استثنائيا لعيد الأضحى وعطلة نهاية الأسبوع

أعلن مجمع سونلغاز، عن الإستمرار في تنفيذ المخطط الاستثنائي الذي سطره على المستوى الوطني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعطلة نهاية الأسبوع.

وحسب بيان للمجمع، يهدف المخطط إلى ضمان استمرارية وجودة التموين بالكهرباء والغاز عبر كافة ولايات الوطن. من خلال تجنيد شامل لمختلف فروعها ونشاطاتها المرتبطة بسلسلة الطاقة. بدءًا من إنتاج الكهرباء، مرورًا بنقل الكهرباء والغاز، وصولًا إلى التوزيع.

وفي هذا الإطار، تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، مع وضع فرق التدخل والصيانة والمداومة في حالة جاهزية تامة على مدار الساعة. لضمان التدخل السريع والفعال في حال تسجيل أي طارئ، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية لفائدة المواطنين خلال أيام العيد.

كما تم تعزيز أنظمة المراقبة والتحكم بالشبكات الكهربائية والغازية عبر مختلف مراكز التحكم الوطنية والجهوية. التي تواصل نشاطها بصفة مستمرة لمتابعة وضعية منشآت إنتاج الكهرباء والشبكات الطاقوية لحظة بلحظة. والسهر على الحفاظ على استقرار التموين عبر كامل التراب الوطني.

وعلى مستوى نشاط التوزيع، سخّرت شركة سونلغاز-التوزيع مخططًا ميدانيًا خاصًا. من خلال تجنيد أكثر من 1300 فرقة تدخل للكهرباء والغاز موزعة عبر التراب الوطني.

بالإضافة إلى قرابة 900 إطار مناوب على مستوى الهياكل المركزية والمحلية. للسهر على المتابعة المستمرة للوضعية الميدانية للتموين بالكهرباء والغاز والتدخل الفوري عند الحاجة.

كما تم تعزيز الموارد البشرية على مستوى المركز الوطني للاتصال، من أجل ضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين. حيث يبقى الرقم 3303 في الخدمة على مدار الساعة لاستقبال التبليغات والاستفسارات المتعلقة بخدمات الكهرباء والغاز.

ويأتي هذا المخطط في إطار التزام سونلغاز بضمان خدمة عمومية ذات جودة، وتأمين تموين المواطنين بالطاقة في أفضل الظروف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور