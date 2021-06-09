سونلغاز تضع مخططا خاصا خلال الانتخابات والإمتحانات المدرسية

وضعت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز مخططا خاصا لضمان نوعية واستمرارية الخدمة.خلال الفترة الخاصة الممتدة من 12 جوان إلى غاية نهاية الشهر. والتي تتزامن مع الانتخابات التشريعية وامتحانات نهاية السنة الدراسية.

ويتضمن المخطط تدابير واجراءات استثنائية تتعلق بتدعيم برنامج المناوبة وتسخير كل فرق المقاطعات التقنية على المستوى الوطني والبالغ عددها 226 مقاطعة. وكذا فرق التدخلات الصغيرة على مستوى 378 وكالة تجارية.وتعزيزها بالموارد البشرية والمادية لضمان التدخل الفوري والفعال في حالة حدوث أي طارئ.

ولتجنب حدوث أي تذبذب في التموين بالطاقة، وجهت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز تعليمات لمختلف مديرياتها الولائية للتوزيع على المستوى الوطني. قصد مرافقة مدراء مراكز إجراء الامتحانات قبل وأثناء اختبارات نهاية السنة.ويأتي ذلك بالتنسيق المستمر مع مدراء الطاقة على مستوى الولايات. بغرض توفير الظروف الملائمة وضمان استمرارية الخدمة ونوعيتها.