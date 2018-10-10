«سونلغاز» تطالب بتسوية ديون 1.6 مليار وتهدد بقطع الكهرباء قبل مواجهة الأهلي المصري!

راسلت إدارة شركة الكهرباء والغاز إدارة مركّب 8 ماي بسطيف، لمطالبتها بتسوية المستحقات المالية العالقة، والمقدرة بأكثر من مليار و600 مليون، لأنها لم تعد قادرة على تحمل ديون أكثر من هذا المبلغ.

وأمهلت إدارة المركّب فترة 72 ساعة لتحديد مواعيد لبداية التسديد أو قطع الكهرباء عن الملعب ومن دون سابق إنذار هذه المرة، حسبما جاء في المراسلة التي تحصلت «النهار» على نسخة منها، مؤرخة بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، قبل أن تختتم المراسلة الكتابية بمطالبة إدارة المركّب باحترام آجال التسديد المتعارف عليها والتي لا تتعدى 15 يوما لتجنب اللجوء إلى قطع الكهرباء.

وهو ما يهدد بالتأثير على مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا بين وفاق سطيف والأهلي المصري المقررة يوم 23 أكتوبر على الساعة الثامنة، خاصة وأن المهلة التي قدمتها سونلغاز تنتهي يوم 18 أكتوبر.

هذا وسارعت إدارة المركّب لمراسلة إدارة الوفاق لتذكيرها بالديون التي تقع على عاتقها وتطالبها بتسديد ديون الكهرباء، خاصة أن الفريق هو الذي يستغل الأضواء الكاشفة، سواء خلال التدريبات أو في المباريات.

حيث بقيت ديون سونلغاز محل خلاف كل موسم بين إدارتي المركّب والوفاق، بعد أن أوقفت التشكيلة التدريبات الموسم الفارط بسبب قطع الكهرباء، قبل أن يتدخل الوالي في كل مرة باعتباره رئيس مجلس إدارة المركب لإنهاء الخلاف.