سونلغاز تطلق حملة تحسيسية لترشيد إستهلاك الطاقة

أطلق مجمع سونلغاز، حملة وطنية واسعة للتحسيس حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز من أجل المحافظة على الموارد الطاقوية للبلاد.

وحسبما أفاد به هذا السبت الناطق الرسمي للمجمع، خليل هدنة، فإن المسعى من هذه الحملة هو ترسيخ ثقافة استهلاك الكهرباء والغاز. باعتبار أن التزويد بالطاقة مضمونا وبنوعية جيدة حاليا في الجزائر.

وقال الناطق الرسمي للمجمع أن “استهلاك الطاقة يستحق كل الاهتمام. من خلال التصرف الأمثل في ترشيد استعمال الكهرباء والغاز ما سيسمح بتخفيف قيمة فاتورة استهلاك الطاقة. ويوفر المال للمواطن زبون سونلغاز. كما يساهم في المحافظة على موارد البلاد وحماية المناخ”.

وأضاف هدنة: “أن التدفئة بالغاز تشكل في الغالب المعدل الأكبر من الطاقة المستهلكة في المنازل. مما يستلزم تجنيدا أكبر للإمكانات لتوفيرها. كما هو الحال أيضا فيما يخص انتاج واستهلاك الكهرباء”.

واعتبر المتحدث أنه يمكن “للمواطن المساهمة في توفير الطاقة، تقريبا دون تنازلات. بانتهاج تصرفات واتباع نصائح بسيطة بشأن ترشيد الاستهلاك المنزلي للطاقة. سيما في استعمال الغاز مع التدفئة الصحيحة والموفرة. وتعديل درجة الحرارة الداخلية كقيمة مرجعية مع إمكانية إبطال التدفئة تماما في الغرف غير المستخدمة، وغيرها من التصرفات”.

ودعا ذات المتحدث، إلى إقتناء معدات للتدفأة مجهزة بمنظمات الحرارة القابلة للبرمجة (الثرموستات). والتعامل السليم مع الأجهزة المستهلكة للكهرباء سواء في موسم الصيف أو فصل الشتاء.