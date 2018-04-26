سونلغاز تطلق رسميا فرق الطاقة من سطيف

أطلقت المديرية العامة للشركة سونلغاز اليوم الخميس بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف رسميا فرق الطاقة تحت شعار “نصائح توجيهات معاينة”.

واشرف على هذه العملية الرئيس المدير العام لشركة سونالغاز مراد عجال بحضور والي ولاية سطيف ناصر معسكري، وإطارات بذات الشركة.

والتي تندرج في إطار تحسين الخدمة المقدمة للزبون ومرافقته من أجل استهلاك نوعي وعقلاني لطاقتي الكهرباء والغاز.

وكشف مديرالشركة لناحية الشرق عبد العالي فرحاني أن”المواطن سيكون على موعد بداية من اليوم مع نوع جديد من الخدمات المقدمة”.

مضيفا، أن هذه العملية “تهدف من خلالها المؤسسة إلى ترسيخ مبدأ المؤسسة المواطنة”.

كما ستقوم بتقديم النصائح للتقليص في فاتورة استهلاك الطاقة و الحفاظ عليها إضافة إلى مرافقة التركيبة الداخلية لشبكة الغاز.

ومدى احترام معايير السلامة وتغيير العادات السلبية تفاديا لكل أنواع الاختناقات والانفجارات الناجمة عن سوء استعمال هذين الطاقتين الحيويتين.