سونلغاز: تعزيز الشبكة الكهربائية وتأمين تزويد مستدام بالطاقة في الجنوب

حلّ بولاية عين صالح صبيحة أمس، الأربعاء، وفد رفيع المستوى يتقدمه المدير العام المساعد لقطب التوزيع ورقلة، حبوش عمر. بالإضافة كذلك إلى عمر بوملة نيابة عن المدير العام المساعد لسونلغاز نقل الكهرباء ومسير المنظومة.

شكّل هذا اللقاء الاستراتيجي فرصة جوهرية لاستعراض الطموحات التنموية للمنطقة. حيث تم التطرق للإنشغالات المرفوعة، ولاسيما التذبذبات المسجلة خلال الاضطرابات الجوية الأخيرة. والتي أكد الوفد على التكفل التام والنوعي بها من طرف الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز عبر حلول تقنية مستدامة.

كما شهد الإجتماع عرضا مميزا لمخطط التنمية الواعد والإستثمارات الكبرى التي رصدها مجمع سونلغاز لدعم البنية التحتية الطاقوية بالولاية. وهو ما ثمنه الوالي ببالغ التقدير، مشيدا بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة لضمان تزويد المواطنين بالطاقة. وبالموقع الريادي لمجمع سونلغاز في تقديم خدمات ترقى لتطلعات الساكنة وتواكب مسار التنمية.

كما شمل البرنامج المسطر لهذه الزيارة المحول المركزي للكهرباء بعين صالح. حيث عاين الوفد سير العمل بالموقع مقدما توجيهات صارمة وإرشادات تقنية تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لأقصى درجاتها.

واختتم المدير العام المساعد لقطب التوزيع بورقلة زيارته بعقد لقاء مع عمال وموظفي مديرية التوزيع بعين صالح. حيث استمع باهتمام لانشغالاتهم المهنية، مثمّناً جهودهم المبذولة في الميدان. ومحفّزا إياهم على مواصلة العمل بنفس الالتزام والتفاني. بالإضافة كذلك إلى تقديم توجيهات ونصائح عملية من شأنها تعزيز روح المسؤولية والارتقاء بمستوى الأداء والخدمة.

وتأتي كل هذه التحركات والمشاريع الطموحة لتترجم الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لمجمع سونلغاز. والرامية إلى تعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية وتأمين تزويد مستدام آمن وموثوق بالطاقة لفائدة ولايات الجنوب الكبير. تجسيدا لالتزام المجمع بكونه المحرك الأساسي للتنمية الشاملة والمتوازنة في كل شبر من ربوع الوطن.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور