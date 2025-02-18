سونلغاز تعقد إجتماعا هاما حول تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا

إستقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الثلاثاء، الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية، زهيرو (ZHERO)، السندرا باسيني.

وجاء هذا اللقاء، في إطار مساعي سونلغاز و طموحها الكبير في تنفيذ المشروع الاستراتيجي. الخاص بالترابط الكهربائي بين الشبكات الجزائرية والإيطالية عبر كابل بحري. لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا.

وحسب بيان للمجمع، بحث الطرفان سبل الاستفادة من خبرة شركة زهيرو في تسريع وتيرة إنجاز المشروع سابق الذكر.

وعبرت السندرا باسيني، عن إرادة شركتها في المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الهام بالنسبة لأوروبا. وذلك بالنظر إلى أهمية الجزائر کمورد طاقوي هام وموثوق.

وبعد استعراض القدرات الطاقوية الهامة التي تتمتع بها الجزائر، باعتبارها قطبا طاقويا دائما وموثوقا. تحدث الرئيس المدير العام لسونلغاز عن المشاريع الهامة التي تعكف سونلغاز على إنجازها في إطار تنفيذ مشروع ال 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة.

هذا إلى جانب قدراتها الكبيرة في إنتاج الطاقة التقليدية، وهو ما يجعلها تتمتع بمزيج طاقوي يضمن إستمرارية تمويل أوروبا بالطاقة.

وأضاف عجال، أن هذه العوامل، تجعل من الجزائر، من خلال سونلغاز، شريكا استراتيجيا لكل متعامل طاقوي لا سيما شركة زهيرو.

وتعتبر شركة “زهيرو” الإيطالية، من الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول وتطوير مشاريع طاقوية بما فيها تلك المرتبطة بالطاقات الجديدة والمتجددة وتخزينها. وكذا في مجال الترابط الطاقوي والحد من الانبعاثات وتقليص فاتورة الإنتاج ودعم المحتوى المحلي، باستخدام التكنولوجيات الحديثة في هذه المجالات.

هذا وقام وفد الشركة الإيطالية زهيرو بزيارة إلى الرواق الرقمي لمجمّع سونلغاز. حيث إطلع الوفد على أبرز المحطات التاريخية التي شهدها المجمع.

بالإضافة إلى إستعراض أهم مشاريعه ونشاطاته الحالية والمستقبلية في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز.

وقد أعرب الوفد عن إعجابه بهذا الفضاء التفاعلي الذي يعكس هوية سونلغاز وتطورها عبر مختلف المراحل. ويبرز خططها المستقبلية لتعزيز دورها في قطاع الطاقة.