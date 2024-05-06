سونلغاز تعلن عن فتح قناة تلفزيونية

أعلن مجمع سونلغاز عن إنشاء قناة تلفزيونية وطنية رياضية شاملة لكل الرياضات مع نهاية السنة الجارية.

وقال خليل هدنة الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز، أنه وبصفتها سونلغاز المالك لفريق وفاق سطيف الرياضي. فإنه ومن بين المشاريع للنادي وتخصيص الإرادات سونلغاز وضعت طلب إعتماد قناة تلفزيونية وطنية رياضية. تكون شاملة لكل الولايات وتغطي كل الرياضات وستساهم في تطوير المشهد الرياضي والرياضة.

من جهتها قالت مرزوقي، مديرة الإتصال بسونلغاز أن المؤسسة اختارت الولوج الى ميدان جديد من خلال إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بسونلغاز موجهة إلى فرع ليس له علاقة بالمهن القاعدية لسونلغاز. وهو فريق وفاق سطيف والذي يعد تجربة في الإتصال وهي تجربة جديدة بعيدا عن الكهرباء والغاز والتوزيع. حيث يتم خوض تجربة للنادي الرياضي ونخوض غمار التجربة بتوجيهات من السلطات العليا من خلال تبطين المعلومة. مشيرة إلى أن بداية البث وانطلاقه ستكون كأقصى تقدير نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة.