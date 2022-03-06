سونلغاز تعود لفريق اتحاد العاصمة

رسمت ادارة اتحاد العاصمة، اتفاقية جديد مع الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء، لتصبح هذه الأخيرة راعي رسمي جديد للفريق

وأمضى رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، عاشور جلول، على هذه الاتفاقية، مع الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال.

كما اعتبر مراد عجال، بأن مجمع سونلغاز مرتبط تاريخيا بفريق اتحاد العاصمة، وتجمعهما علاقة مميزة.

ومن جهته قال عاشور جلول، بأن هذه الشراكة ستعطي دفعا قويا لاتحاد العاصمة، ليكون دائما في القمة.