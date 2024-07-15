سونلغاز: تفعيل المحطة الكهربائية الأكبر في الجزائر

كشف، خليل هدنة، الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، اليوم الأحد، عن بدء عملية التشغيل الجزئي لأكبر محطة لإنتاج الكهرباء في الجزائر والموجودة بولاية مستغانم.

وقال خليل هدنة في تصريح له، أنّ بدء تفعيل محطة مستغانم، سيسمح بتدعيم الطاقة الإنتاجية الوطنية بـ 450 ميغاواط كمرحلة أولى. فضلا عن دخول 51 منشأة نقل حيز الخدمة في 2024. مشيرا إلى أنّ نسبة تقدم أشغال 28 منشاة نقل أخرى، فاقت الـ 80 بالمئة.

ولفت هدنة إلى دخول أكثر من 500 محول كهربائي حيّز الخدمة مؤخرا. محيلا أيضا على عمليات الصيانة التي يجريها المجمع على الشبكة والمعدات التابعة لها.

وفي أعقاب تسجيل الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، بعد ظهيرة اليوم الأحد، مستوى قياسيا جديدا بـ 18732 ميغاواطا. أبرز هدنة أنّه بالرغم من هذا الإرتفاع القياسي في الطلب المحلي على الكهرباء. إلاّ أنّ “سونلغاز تستمر في الحفاظ على نفس مستويات التصدير نحو تونس.