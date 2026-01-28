سونلغاز.. تفعيل مخططات استعجالية وتنصيب خلايا متابعة

أعلنت مصالح سونلغاز التوزيع، عن تفعيل مخططات استعجالية وتنصيب خلايا متابعة، مع تجنيد شامل للوسائل البشرية والمادية. قصد ضمان استمرارية وجودة التموين بالكهرباء والتدخل السريع لمعالجة الأعطاب الطارئة. وهذا في ظل الاضطرابات الجوية الأخيرة التي تميزت بتساقط أمطار غزيرة. وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الوطن.

وقامت مديرية التوزيع بتيزي وزو، بتجنيد إمكانيات المقاطعات الخمس (تيزي وزو، عزازقة، الأربعاء ناث إيراثن، ذراع الميزان، عين الحمام)، مدعومة بالمقاولات الخاصة وفرق دعم من مديريتي التوزيع بومرداس والبويرة. بعد تسجيل سقوط عمود كهربائي للتوتر المتوسط، انقطاع خمسة خطوط 30 ك.ف، وغمر محولين أرضيين. مع تدخل فوري لإعادة التموين بعدة بلديات ودواوير، من بينها: بني دوالة، بني زمنزر، بني عيسي، بوزقان. أزفون، واضية، معاتقة، عزازقة، تيميزار وأغريب، مع بقاء الفرق مجندة ميدانيًا إلى غاية استقرار الوضع.

أما مديرية التوزيع باتنة فقد باشرت الفرق التقنية تدخلات متواصلة رغم صعوبة الظروف المناخية، لمعالجة الأعطاب المسجلة عبر بلديات: الشعبة، بولهيلات، زانة البيضاء، تالخمت ولازرو. مع تسخير الإمكانيات اللازمة لإعادة الوضع إلى طبيعته في أقصر الآجال.

في حين وضعت مديرية التوزيع بجاية مخططًا استعجاليًا، مع تجنيد أكثر من 15 فرقة تدخل مدعّمة بأزيد من 20 مركبة مجهزة. وسجلت تدخلات لإصلاح الأعطاب وإعادة التموين بعدة بلديات، من بينها: بجاية، وادي غير، أميزور، أوزلاقن ودرقينة.

أما مديرية التوزيع المسيلة، ولليوم الخامس على التوالي، تتواصل التدخلات الميدانية المكثفة عبر جميع مقاطعات الكهرباء دون استثناء “المسيلة، سيدي عيسى، برهوم، بوسعادة، عين الملح وبن سرور”. وسط ظروف مناخية صعبة، مع تجنيد كامل للإمكانيات البشرية والتقنية.

وفيما يخص مديرية التوزيع برج بوعريريج، فقد سجل عطب تقني على الشبكة الكهربائية متوسطة التوتر بقرية سيدي زيتون، بلدية العناصر. حيث تم التدخل الفوري وإصلاح العطب، مع تموين الزبائن مؤقتًا عبر شبكة احتياطية إلى غاية استكمال الأشغال.

كما تم نصّبت مديرية التوزيع بومرداس خلية متابعة خاصة، مع تعزيز فرق المناوبة ورفع جاهزيتها. وقد سجلت أعطاب تمثلت في سقوط عمودين كهربائيين للضغط المتوسط بكل من سيدي داوود ورأس جنات. فيما تبقى الفرق التقنية مجندة للتدخل السريع وضمان استقرار التموين بالكهرباء والغاز.