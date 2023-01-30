سونلغاز.. تفقّد أنابيب الغاز داخل المنازل مجانا

أعلن مجمع سونلغاز، عن توفير خدمة مجانية، للتفقد التقني لتوصيلات الغاز داخل المنازل. وأوضح، الناطق الرسمي للمجمع، خليل هدنة، أن مصالحه لم تبلغ الهدف المنشود، بخصوص عملية تنقل أعوان سونلغاز الى البيوت لمراقبة.

كما أشار هدنة، في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى أنه تم وضع رقما أخضر 3303 لعملية تفقد توصيلات الغاز. قائلا “حتى الآن أجرينا 8500 عملية من أصل 7 ملايين زبون، وننتظر اتصالاتكم”.

وأطلقت سونلغاز، 6 مخابر علمية لمراقبة الأجهزة والمعدات خاصة المدفئات والمسخنات. وهي “منتشرة في الوطن والعملية انطلقت فعليا لمحاربة السلع المغشوشة”.

وأعلن مجمع سونلغاز عن إطلاق خلال الأيام المقبلة، مناقصة دولية ووطنية لاقتناء هذه الأجهزة في أقرب وقت. كما أشار الناطق الرسمي باسم المجمع خليل هدنة، إلى أن هذه الأجهزة ذات جودة عالية وبمعابير دولية. ونسبة الضمان فيها من عامين ويصل الى غاية تسع سنوات.

وكشف خليل هدنة، لإذاعة سطيف، أن مجمع سونلغاز، سيقوم بتوزيع الكاشفات على جميع الزبائن، المقدرين، بأزيد من 7 ملايين مستفيد مجانا. وبامكان كل منزل الاستفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة . كما أشار المتحدث، إلى أن بعد عملية اقتناء الكاشفات سيتم وضع الآليات العملية لتوزيع هذه الأجهزة. وهذا بالتعاون مع المؤسسات التي تعمل معنا .

في حين، قال الناطق الرسمي، إن كل البنايات والمجمعات السكنية الجديدة مستقبلا سيتم تزويدها بهذه الأجهزة ذات الفعالية الكبيرة .